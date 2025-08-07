Excalibur G920 ile yapay zeka destekli RTX 5000'in gücü zirvede

Oyunseverleri ve profesyonel kullanıcıları buluşturan Excalibur G920 Gaming Laptop, gerçek zamanlı ışın izleme, yapay zeka destekli grafik işleme ve ultra hızlı render süresi gibi özelliklerle, hem oyun hem de projelerde üst düzey deneyim sunuyor.

Casper’ın Excalibur G920 Gaming Laptop modeli; ekran kartı, işlemci, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına göre donanım bileşenlerini seçerek kendilerine özel, yüksek performanslı bir sistem oluşturabiliyor.

Yapay zeka destekli grafik performansı sunuyor

Excalibur G920, NVIDIA RTX 5000 serisinin sunduğu yüksek grafik işlem gücü sayesinde karmaşık oyun senaryolarında bile akıcı ve gerçekçi bir deneyim sunuyor. Profesyonel kullanıcılar içinse bu kart, 3D modelleme, video düzenleme ve render işlemlerinde yüksek verimlilik sağlıyor. Excalibur G920, Nvidia’nın en üst ekran kartları olan RTX 5090, RTX 5080 ve RTX5070Ti ekran kartları ile tüm serilerden ayrışan üstün bir performans arayan kullanıcılar için tasarlandı. NVIDIA DLSS, oyunlarda performansı artırmak için düşük çözünürlükteki görselleri yapay zeka ile yükselterek daha hızlı kare hızı ve yüksek kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

300 Hz ekran ve yüzde 100 DCI-P3 ile renklerde doygunluk

Yalnızca grafik gücüyle değil, ekran teknolojisiyle de öne çıkan Excalibur G920, 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle rekabetçi oyuncular için ideal bir zemin hazırlıyor. Excalibur G920, 16" QHD LCD ekranı ve 2560x1600 çözünürlüğüyle, en ince ayrıntısına kadar net ve canlı, 500 NIT parlaklığıyla üstün bir görsel performans sunuyor.

Turbo termal soğutma teknolojisi ile yüksek dayanıklılık

Uzun süreli kullanımda bile stabil performans sunmak için 2 adet 12V akıllı turbo fan ve 4 adet hava çıkış bölümüyle turbo termal soğutma teknolojisine sahip Excalibur G920, RGB ışıklandırma seçenekleri, sadece 2 buçuk kg’lik ergonomik tasarımı ve güçlü bağlantı portlarıyla hem görsel hem işlevsel açıdan üst düzey ve uzun vadeli kullanım vaat ediyor.

En yüksek performans için 14’üncü nesil Core i9-14900HX

Intel’in 14. Nesil Core i9-14900HX işlemcileriyle güçlendirilmiş Excalibur G920’nin hibrit mimarisi, yüksek işlem gücü ve verimlilik sağlayan çekirdekleriyle, oyunlardan profesyonel uygulamalara kadar her türlü zorlu görevi yerine getirmek isteyenler için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

MUX Switch teknolojisiyle akıllı güç yönetimi

Excalibur G920, dahili ve harici GPU arasında manuel geçiş imkanı tanıyan MUX Switch özelliğiyle performans ile enerji verimliliği arasında ideal dengeyi kuruyor. Oyun sırasında doğrudan harici GPU’ya geçilerek maksimum performans elde edilirken, günlük kullanımda pil ömrü korunabiliyor.