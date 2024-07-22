Excalibur masaüstü bilgisayarlarda oyunseverleri heyecanlandıran 6 yeni teknoloji

Son yıllarda donanım ve yazılım alanındaki gelişmeler, masaüstü bilgisayarların kullanımını daha verimli ve güçlü hale getirdi. Özgürlüğüne düşkün oyuncular için oyun dünyasının dinamiklerini değiştiren Excalibur donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe gibi sebeplerle istediği bilgisayarı bulamayan kullanıcılarına “KUR-AL” uygulamasıyla çözüm sağlıyor. Excalibur E650 ve E750 masaüstü modelleri 6 yeni teknolojisini sıralıyor.

Donanım ve yazılımdaki son gelişmeler, oyun oynamayı her zamankinden daha sürükleyici ve gerçekçi hale getirdi. Yeni standartlar belirleyen yüksek performanslı işlemciler, yapay zeka destekli ekran kartları, enerji verimliliği sağlayan ve ısınma sorununu büyük oranda azaltan soğutma sistemleri gibi teknolojiler masaüstü bilgisayar kullanımını yaygınlaştırdı. Ancak iş, oyun veya eğitim için kendilerine özel ve uygun bir bilgisayar satın almak isteyen birçok kullanıcı donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe nedeniyle hangi masaüstü bilgisayarı satın alması gerektiğine karar veremiyor. Binlerce konfigürasyon seçeneği sunan “KUR-AL” uygulaması ile kullanıcılar, Casper’ın web sitesinden girerek kişiselleştirmeyi yapıp, dakikalar içerisinde dilediği siparişi verebiliyor. Kullanıcıların tüm beklentilerini trend teknolojilerle karşılayan güç ve performans bilgisayarı Excalibur, E650 ve E750 masaüstü modellerinin oyunseverleri heyecanlandıran 6 yeni teknolojisini sıralıyor.

1. Oyuncu isteklerine göre şekillenen güç: Binlerce çeşit donanım seçeneği arasından oyuncuların dilediği konfigürasyonu gerçekleştirebilmesini mümkün kılan Excalibur, kişiselleştirilmiş bilgisayarlara imkan sağlıyor. Sipariş verildiği anda kişiye özel olarak üretilen Excalibur E650 ve E750, anakart, kasa, güç kaynakları ve soğutma sistemlerini ısı ve performans testlerinden geçerek güvenle kullanıcılarla buluşuyor.

2. Göz alıcı ve kir tutmayan “UV” yüzeyler: UV ışın teknolojisiyle, bilgisayar kasalarına modern bir görünüm kazandıran Excalibur, aynı zamanda dayanıklılığı da artırarak kasanın uzun süre yeni gibi kalmasını sağlıyor. Kir tutmayan yapısıyla kolay temizlenebilme özelliğini kazandıran UV ışın teknolojisi, çizilmelere karşı da üstün koruma sağlıyor.

3. Havalı RGB deneyimi: Ön cam yüzeyde sınırsızlık tasarımı ile bir araya gelen RGB ledler, aynı zamanda isteğe göre soğutucu sistemlerine de taşınabiliyorken, oyuncular en havalı RGB deneyimini dahili 3 adet 120mm özel aydınlatmalı RGB fan ile yaşıyor. Bunların yanı sıra oyuncular, işlemci fanı için de 240mm veya 360mm RGB ışıklı opsiyonlardan seçim yaparak bilgisayarının soğutma sistemini güçlendirip, özel soğutmalı RGB RAM tercihleriyle hızını artırırken, oyun ortamını daha da renklendirebiliyor.

4. Yeni neslin gücü: İki çekirdek mikro mimariyi tek bir işlemci kalıbında birleştiren Intel’in 13. ve 14. Nesil Intel işlemcileri, oyun tutkunlarının ve profesyonellerin tüm hayallerini gerçek kılıyor. Raptor Lake S Refresh teknolojisine dayanan işlemciler, çoklu görevler ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için en ideal seçenek.

5. Kesintisiz oyun deneyimi sunan soğutma sistemleri: Sadece güçlü olmak yetmez, önemli olan gücü sürdürebilmek. Excalibur’un uzun saatler akıcı oyun deneyimi sunacak soğutucu sistem seçenekleri, en yüksek performansta dahi donma veya takılma sorunu yaşamanın önüne geçiyor. Kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebilen hava soğutma fanları, sıvı soğutma sistemleri ve özel olarak geliştirilmiş turbo fanlar, yüksek performans gerektiren durumlarda ekstra soğutma sağlayarak, bilgisayarın ısısını dengede tutuyor. Aynı zamanda bilgisayarın ömrünü uzatan soğutma sistemleri, oyunculara uzun vadede maliyetten tasarruf sağlıyor.

6. Dünyanın en güçlü ekran kartı NVIDIA GeForce RTX4090: NVIDIA ADA LoveLace Mimarisi ile geliştirilen RTX4090 ekran kartı, yenilenen yapay zeka destekli DLSS 3.5 fonksiyonları ile desteklenerek, yüksek FPS ve yüksek grafik performansı ile eşsiz bir grafik gücü sağlıyor. Bu sayede iki kata kadar performans ve enerji tasarrufu sağlıyor.