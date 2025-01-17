Excalibur, öğrenciler için sömestir tatilinde çıkacak oyunları sıralıyor

Yoğun bir eğitim döneminin ardından, yorgunluğunu bilgisayar oyunlarıyla atmak isteyen öğrencilere müjde Excalibur’dan geliyor. Masaüstü ve dizüstü gaming bilgisayar modelleriyle Excalibur, sömestir tatilinde öğrencilerin keyifle oynayabileceği en yeni 4 oyunu sıralıyor.

Yılın ilk karnelerini alan öğrencilerin heyecanla beklediği sömestir tatili 20 Ocak’ta başlıyor. Tatil denince ilk aklan gelen aktivitelerden biri ise öğrenciler için oyun oynamak oluyor. Oyun oynayarak yoğun geçen eğitim dönemindeki streslerinden uzaklaşarak rahatlamaya çalışan öğrenciler, oyun performansında mükemmeli yaşayabilmek için donanımlı oyun bilgisayarlarını tercih ediyor. Intel’in 13. ve 14. nesil işlemcileriyle ve NVIDIA’nın RTX ekran kartlarıyla donatılan Excalibur, sunduğu FPS ve görüntü kalitesiyle oyunlarda kazananı belirliyor.

Hyper Light Breaker, oyunseverlerle buluşuyor

Excalibur, sömestir tatilinde öğrencilerin keyifle oynayabileceği en yeni 4 oyunu şöyle sıralıyor:

İlk olarak Day of the Devs 2023 etkinliğinde duyurulan Hyper Light Breaker, oyunseverlerle buluşuyor. Hyper Light Drifter’ın 3D devamı olarak gelecek oyun, ilk oyundan yıllar öncesini etkileyici bir hikaye ile aktarmayı hedefliyor. “Breaker” adı verilen karakterlerden birini seçerek felaketle sonuçlanan bir savaşın ardından yıkılmış medeniyeti yeniden inşa etme görevini üstlenecek oyuncular, sunulan geniş dünyada birçok maceraya atılacak. 14 Ocak’ta erken erişime açılacak Hyper Light Breaker, oyunseverlere tamamen bağımsız bir deneyim sunacak.

2. Final Fantasy 7 Rebirth’le heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2024 The Game Awards’da duyurulan ve büyük bir heyecanla beklenen Final Fantasy 7 Rebirth, orijinal Final Fantasy 7’nin unutulmaz hikayesini derinlemesine işlemeye devam edecek. Cloud Strife ve arkadaşları, bu kez daha büyük bir maceranın içinde, dünyalarını tehdit eden yeni düşmanlarla yüzleşecek. PC için 23 Ocak’ta piyasaya sürülecek oyun, NVIDIA DLSS desteği ile 4K çözünürlükte ve saniyede 120 kare hızında oynanabilecek. Final Fantasy evreninde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak oyun, nefes kesen bir mücadele sunacak.

3. Kült yarış oyunu Assetto Corsa EVO, simülasyon oyunseverlere ilaç gibi gelecek. Beş yıldan fazla süren bekleyişin ardından, yarış ve hız tutkunları nihayet direksiyon başına geçmeye hazır olabilecek. Otomobil dünyasına saygı duruşu niteliğinde sürülecek oyun, klasiklerden modern arabalara kadar geniş bir araç yelpazesi sunacak. İklim şartları, zorlu pistleri ve gece yarışları da dahil olmak üzere değişken pist şartlarıyla sürükleyici bir yarış ortamı sunacak. 16 Ocak’ta piyasaya sürülecek oyun, gerçekçi yarış deneyimiyle dikkat çekecek.

4. Eternal Strands, oyun dünyasındaki birçok geleneği yıkmak için geliyor. Destansı savaşları, zengin bir şekilde örülmüş hikayeyi ve yenilikçi oynanışı kusursuz bir şekilde bir araya getiren Eternal Strands, hem heyecan verici mücadeleleri hem de derinlemesine hikaye anlatımını özleyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Oyun mekanikleriyle oyuncuların hayal gücünü sınayan oyun, keşif ve strateji dolu bir atmosferde benzersiz bir deneyim vadediyor. Eternal Strands, 28 Ocak’ta oyun tutkunlarını yepyeni bir dünyaya adım atmaya davet ediyor.