EXCALIBUR, öğrencilerin sömestr tatilinde ihtiyaç duyacaği en yeni ürünlerini sıralıyor

İlk yarıyılın sona ermesiyle öğrencilerin dört gözle beklediği sömestr tatili başlıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın güç ve performans bilgisayar markası Excalibur ile öğrenciler, sömestr tatilinde oyun oynamanının hazzını zirvede yaşayacak.

Yılın ilk karnelerini alan öğrencilerin heyecanla beklediği sömestr tatili başlıyor. Tatil denince ilk aklan gelen aktivitelerden biri öğrenciler için oyun oynamak oluyor. Oyun oynayarak yoğun geçen eğitim dönemindeki streslerinden uzaklaşarak rahatlamaya çalışan öğrenciler, oyun performansında mükemmeli yaşayabilmek için donanımlı oyun bilgisayarlarını tercih ediyor. Intel’in 12. ve 13. nesil işlemcileriyle ve NVIDIA’nın RTX ekran kartlarıyla donatılan Excalibur oyun bilgisayarında öğrenciler, oyun performansında ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahip olabiliyor.

Yüksek Görüntü Kalitesi

Frames-per-second (FPS) olarak adlandırılan görüntü ölçüm değeri, saniye başına ekranda gösterilen kare sayısını ifade ediyor. Bilgisayarlardaki ekran kartı performansına göre belirlenen FPS, daha net ve akıcı görüntüler için önem arz ederken, oranının düşüklüğüyle görüntü kalitesinin ve özellikle rekabet içeren oyunlarda oyuncu performansının düşmesine neden oluyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur da daha üstün oyun performansı ve yüksek kalitede oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuların yüksek FPS değerlerine ulaşması için güçlü donanımlara sahip oyun bilgisayarlarını sunuyor. Hem dizüstü hem de masaüstü modellerinde NVDIA’nın güçlü RTX serisi ekran kartlarını kullanan Excalibur, oyuncu performansına uygun birbirinden farklı ekran kartı opsiyonları sunuyor. NVIDIA’nın yeni nesil AMPER platformuna sahip RTX 40 serisi ekran kartları ile de Excalibur ultra daha hızlı oyun keyfini oyunculara yaşatıyor.

Oyunda Güç ve Performans arayanlara

Sömestr tatilinin başlamasıyla kendilerini bilgisayar başında bulacak öğrenciler, oyunlarla stres seviyelerinin azalmasını sağlamakla kalmayıp; dikkat dağınıklığının azalması ve duygusal zekanın gelişmesi gibi bilgisayar oyunlarının diğer birçok faydasını da beraberinde yaşayacak. Türkiye’nin önde gelen teknoloji markası Casper, oyun performansında en üst düzey performans sağlayan en yeni ürünlerini öğrenciler için sıralıyor.

Excalibur G911: Excalibur, dünyanın en yüksek performansa sahip mobil işlemcisi ve mobil ekran kartının bir arada bulunduğu, en gelişmiş teknolojileri kullanarak ortaya çıkan performans ve oyun bilgisayarını sunuyor. Excalibur G911, NVIDIA GeForce RTX4090 en yüksek performanslı ekran kartı ile sunularak maksimum grafik performansı sunmayı hedefliyor. Excalibur G911, Thunderbolt 4 özelliğinin sağladığı 40 GB/sn bant genişliği sayesinde oyun monitörü ve yüksek hızlı SSD gibi yüksek performans cihazlarını bağlamayı kolaylaştırıyor. Bu sayede cihazları, bağlantı noktasının kapasitesini zorlamadan, hedeflenen hızlarda çalıştırabilme imkanı tanıyor. ‘Akıllı Turbo Fan’ soğutma sistemi ile geliştirilen Excalibur G911, 5400 RPM değerindeki 2 adet akıllı turbo fanı, 5 termal bakır boru, 12 termal ped sayesinde ısınmaları minimuma indirerek konforlu bir kulanım sağlıyor. Excalibur G911, QHD 2.5K ekran çözünürlüğü ile hem grafik programlarında hem de oyunlarda muhteşem netlik sağlıyor. 16.0” geniş ekran boyutu, 165 HZ yenileme hızı ve 500 NIT parlaklığına sahip Excalibur G911 ile kullanıcılar oyunlarda ve profesyonel tasarımlarında çok daha hızlı, net ve kaliteli bir görüntü deneyimi yaşıyor. Tasarımından en küçük detaylarına kadar her bir bileşeni en son teknolojiyi sunan Excalibur G911, CNC kesimleri ile şık bir görünüm yakalandığı metal kasası sayesinde kullanıcıların gözüne de hitap ederek beğeni kazanıyor.

Excalibur G870: Türkiye’nin teknoloji markası Casper, gücünü 13. Nesil Intel i5 ve i7 işlemciden alan Excalibur G870 ile üstün performanslı bir oyun bilgisayarı sunuyor. 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 adet akıllı turbo fan Excalibur G870’in performansını artırırken, soğutma sistemindeki ikiz fanlı yapı ise sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor. 65 bin 26 adetlik geniş renk skalası ve 3 farklı klavye moduyla birlikte Casper Excalibur G870, RGB deneyimini doruklara taşıyor. 144 HZ ekran yenileme hızı sunan Casper Excalibur G870’te hiçbir detay kaçmazken maksimum ekran verimi elde ediliyor. Amper mimarisi ile tasarlanan NVIDIA RTX serisi GPU’lara sahip güçlü ekran kartlarıyla yeni Excalibur G870, hem benzersiz bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere hem de üst düzey teknoloji deneyimi arayan profesyonellere olağanüstü bir hız ve performans sağlıyor. Tamamen metalden yapılan gövdesinde özel CNC işlemelere yer verilen Excalibur G870, dayanıklılık konusunda da üst düzey bir koruma ve güven sunuyor. 24 mm incelikteki yeni modelin 2.5 kg hafifliği ise mobil çalışmayı sevenlere güçlü bir seçenek sunuyor. Yanı sıra Casper Excalibur G870; 8, 12, 16, 32 ve 64 GB DDR4 RAM seçenekleriyle gerek oyun oynamak isteyen kullanıcılara gerekse profesyonellere eşsiz bir deneyim sunuyor. Farklı birçok konfigürasyon seçeneği ile kullanıcılar, Excalibur G870’i satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirme yaparak benzersiz bir deneyim elde edebiliyor.

Excalibur 23.8” Curved Monitör: Güçlü performansın trend tasarımlarla buluştuğu monitörlere sahip olmak kullanıcılar için Excalibur ile hayal olmaktan çıkıyor. Yenilenen anakartı, 200Hz ekran yenileme hızı ve 1ms ekran yenileme süresi sayesinde çok daha pürüzsüz ve net bir görüntü kalitesi sunan Excalibur 23.8” Curved Monitör, oyun tutkunları ve profesyoneller için ekran kullanımında maksimum verimlilik ve hız sağlıyor. Yüksek performansının yanı sıra uzun süre ekrana bakan öğrencilerin sağlığını da düşünen Casper, ekrandan gelen ışıkların olumsuz etkilerini minimuma indirecek özellikler ekledi. Göz şeklinden ilham alınarak sağlığa en uygun şekilde tasarlanan monitör, 1500R kavis değeri, Low Blue Light ve titreme önleme özellikleriyle daha geniş görüntülemeyi uzun kullanımlarda dahi konforlu bir şekilde sunabiliyor.