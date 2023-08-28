EXXEN'de futbol dolu bir hafta

Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında futbol dolu bir hafta yaşanacak.

EXXEN'de futbol dolu bir hafta
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Dijital yayıncılık platformu EXXEN’de 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında futbol dolu bir hafta yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi’nde birbirinden önemli maçlar EXXEN’den futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimleri de EXXEN’de olacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Ağustos Salı

22.00 Galatasaray - Molde

22.00 Panathinaikos - Braga

22.00 Young Boys - Maccabi Haifa

30 Ağustos Çarşamba

22.00 PSV - Rangers

22.00 AEK Athens - Antwerp

22.00 Kopenhag - Rakow

31 Ağustos Perşembe

19.00 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi

UEFA Avrupa Ligi

1 Eylül Cuma

19.00 UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

31 Ağustos Perşembe

21.00 Adana Demirspor - Genk

1 Eylül Cuma

15.30 UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimi

Suudi Arabistan Pro Lig

28 Ağustos Pazartesi

21.00 Al Hilal - Al Ettifaq

21.00 Al Wehda - Al Ittihad

29 Ağustos Salı

21.00 Al Nassr - Al Shabab

1 Eylül Cuma

21.00 Al Ittihad - Al Hilal

2 Eylül Cumartesi

21.00 Al Fateh - Al Ahli

21.00 Al Hazem - Al Nassr

Hollanda Eredivisie Ligi

2 Eylül Cumartesi

21.00 RKC Waalwijk - PSV

3 Eylül Pazar

13.15 Utrecht - Feyenoord

15.30 Fortina Sittard - Ajax

17.45 Vitesse - AZ Alkmaar