EXXEN'de hafta sonu maç heyecanı

Dijital yayıncılık platformu EXXEN'de 15-17 Eylül tarihleri arasında 2 ligde toplam 7 maç canlı yayınlanacak.

EXXEN'de hafta sonu maç heyecanı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Dijital yayıncılık platformu EXXEN’de 15-17 Eylül tarihleri arasında 2 ligde toplam 7 maç canlı yayınlanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Ligi’nde birbirinden önemli maçlar EXXEN’den futbolseverlere aktarılacak.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Canlı yayınlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Suudi Arabistan Pro Lig

15 Eylül Cuma

21.00 Al Hilal - Al Riyadh

16 Eylül Cumartesi

18.00 Al Raed - Al Nassr

21.00 Al Ahli - Al Taawoun

Hollanda Eredivisie Ligi

16 Eylül Cumartesi

17.30 Feyenoord - Heerenveen

21.00 PSV - NEC

17 Eylül Pazar

15.30 Twente - Ajax

17.45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam