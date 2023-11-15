EYDEM'de doğum günü sürprizi

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezinde toplu doğum günü etkinliği düzenlendi.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçe genelinde yaşayan engelli ve özel bireyler ile ailelerine hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) eğitimlerine devam ediyor. Özel bireylerin mutluluğuna mutluluk katan organizasyonlar çerçevesinde 21 öğrencinin doğum günü kutlandı.

Öğrencileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Kalplerinden sevgi, yüzlerinden tebessüm eksik olmayan özel öğrencilerimizin doğum günü mutluluklarına ortak olduk. Onların ve ailelerinin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Engelsiz Yaşama Destek Merkezimizde özel çocuklarımıza yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman onların yanında olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlerle pasta kesen Aygün, öğrencilere Yelken Kafe’de aileleri ve sevdikleriyle birlikte yemek yiyebilecekleri hediye çeklerini takdim etti.