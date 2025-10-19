Eylem hazırlığındaki 'Gündoğmuşlar' çetesine operasyon

Bursa'da bir iş yerine eylem hazırlığında olan 'Gündoğmuşlar' çetesine yönelik yapılan operasyonda koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçuna yönelik ’Gündoğmuşlar’ çetesine operasyon düzenledi. Liderliğini yurt dışında firari olan Uğurcan Gündoğmuş’un yaptığı ’Gündoğmuşlar’ suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Eylem hazırlığında bulunan çete üyelerine, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde yapılan operasyonda koçbaşıyla girilen evlerde, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.