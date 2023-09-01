Eylül ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 04 Eylül 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Eylül ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediye Meclisi’nin 04/09/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

G Ü N D E M:

1- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Şerafettin Arda Caddesinde bulunan park alanına ''ŞEYH ŞAMİL PARKI '' isminin verilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, Cahit Arf Caddesi, 7662 ada 1 parsel doğusunda bulunan Spor Tesislerine ''NEDİM KÖK'' isminin verilmesinin görüşülmesi.

3 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz yol, cadde ve sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

4 - Silivri Gazitepe Mahallesi, 4504 ada 2 parsel irtifak (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, 1626 ada, 3 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

6 - Silivri Çanta Balaban Mahallesi, 566 ada 1 parsel ve 372 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Çanta Balaban Mahallesi, 220 ada 47 parsel ve Çanta Sancaktepe Mahallesi 6335 ada 1 parsel sayılı taşınmazların takas/trampa edilmesinin görüşülmesi.

7 - Silivri Ortaköy Mahallesi, 3775 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1042,60m2'sinin Silivri Belediyesine ait Kavaklı-İstiklal Mahallesi, 51 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile takas/trampa yapılmasının görüşülmesi.

8 - Mülkiyetleri belediyemize ait Silivri Çanta-Balaban Mahallesi 772 ada 2 parsel, Selimpaşa Mahallesi 7015 ada 2 parsel, Ortaköy Mahallesi 4038 ada 1 parsel ve Çeltik Mahallesi 159 ada 12 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılmasının görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, 1061 ada 3 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6322 ada 1 parselin takası ile mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti belediyemize ait Fener Mahallesi 3321 ada 2 parsel ve 3321 ada 3 parsel sayılı taşınmazların üzerinde yapılan Tohum Temizleme Evi (tiryol)’nin kiralanmasının görüşülmesi.

11 - Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışlarının görüşülmesi.

12 - Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Silivri Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili yapılan protokolün iptalinin görüşülmesi.

13- Silivri Yeni Mahalle, 6191 ada, 11 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

14 - İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının genişletilmesi taleplerinin görüşülmesi.

15 - Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Silivri ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından hizmete açılmış/açılacak kütüphanelerin işletilmesi ile ilgili işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

16 - Belediyemiz 2023 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.

17 - Belediyemiz 2023 yılı ücret tarifelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

18 - Silivri’de faaliyet gösteren 1. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

19 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ortaöğretim ve dengi okullarında eğitim alan ortaöğretim son sınıf öğrencileri arasında MEB tarafından 2023 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

20 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2023 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

21 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım San. Tic. A. Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

22 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

23 - İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 34 JGM 73 plakalı 1999 model, Land Rover marka aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.