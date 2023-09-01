Eylül ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 04/09/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Şerafettin Arda Caddesinde bulunan park alanına ''ŞEYH ŞAMİL PARKI '' isminin verilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, Cahit Arf Caddesi, 7662 ada 1 parsel doğusunda bulunan Spor Tesislerine ''NEDİM KÖK'' isminin verilmesinin görüşülmesi.

3 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz yol, cadde ve sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

4 - Silivri Gazitepe Mahallesi, 4504 ada 2 parsel irtifak (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, 1626 ada, 3 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

6 - Silivri Çanta Balaban Mahallesi, 566 ada 1 parsel ve 372 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Çanta Balaban Mahallesi, 220 ada 47 parsel ve Çanta Sancaktepe Mahallesi 6335 ada 1 parsel sayılı taşınmazların takas/trampa edilmesinin görüşülmesi.

7 - Silivri Ortaköy Mahallesi, 3775 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1042,60m2'sinin Silivri Belediyesine ait Kavaklı-İstiklal Mahallesi, 51 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile takas/trampa yapılmasının görüşülmesi.

8 - Mülkiyetleri belediyemize ait Silivri Çanta-Balaban Mahallesi 772 ada 2 parsel, Selimpaşa Mahallesi 7015 ada 2 parsel, Ortaköy Mahallesi 4038 ada 1 parsel ve Çeltik Mahallesi 159 ada 12 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılmasının görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, 1061 ada 3 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6322 ada 1 parselin takası ile mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti belediyemize ait Fener Mahallesi 3321 ada 2 parsel ve 3321 ada 3 parsel sayılı taşınmazların üzerinde yapılan Tohum Temizleme Evi (tiryol)’nin kiralanmasının görüşülmesi.

11 - Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışlarının görüşülmesi.

12 - Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Silivri Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili yapılan protokolün iptalinin görüşülmesi.

13- Silivri Yeni Mahalle, 6191 ada, 11 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

14 - İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının genişletilmesi taleplerinin görüşülmesi.

15 - Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Silivri ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından hizmete açılmış/açılacak kütüphanelerin işletilmesi ile ilgili işbirliği protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

16 - Belediyemiz 2023 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.

17 - Belediyemiz 2023 yılı ücret tarifelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

18 - Silivri’de faaliyet gösteren 1. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

19 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ortaöğretim ve dengi okullarında eğitim alan ortaöğretim son sınıf öğrencileri arasında MEB tarafından 2023 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

20 - İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2023 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

21 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım San. Tic. A. Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

22 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

23 - İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 34 JGM 73 plakalı 1999 model, Land Rover marka aracın belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.