Eylül ayı meclis toplantısı yarın yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 05/09/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- Silivri Belediyesi ile Bulgaristan’ın Ruen Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.

2- Silivri’de faaliyet gösteren Bölgesel Amatör Lig ve 1. Amatör lig Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

3- İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, Zenan Sokakta bulunan park alanına “Millet Parkı” isminin verilmesinin görüşülmesi.

4- Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesinin yıllara yaygın olarak yapılmasının görüşülmesi.

5- Belediye Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

6- Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı iş birliğinde Silivri İlçesinde asfalt yol yapımı ve yol düzenlemelerine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

7- Mülkiyeti belediyeye ait Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 6328 ada 1 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

8- Mülkiyeti belediyeye ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5811 parselde bulunan 2 katlı yapı ve bahçesinin idari bina olarak kullanılmak üzere Avrupa Milli Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisinin görüşülmesi.

9- Mülkiyeti belediyeye ait Silivri, Büyükkılıçlı Mahallesi, 4525 ada 579 parselde 99,00 m2 yüzölçümlü alanın Gönüllü İtfaiye İstasyonu olarak kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü adına tahsisinin görüşülmesi.

10- Mülkiyeti belediyeye ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 1030 ada, 2 parseldeki hissemizin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisine yönelik muvaffakat verilmesi ve tahsisinin görüşülmesi.

11- Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

12- Silivri Belediye Başkanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılması ile ilgili hazırlanan iş birliği protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13- Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5295 ada 1 parselin güneyinde kalan alanın yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

14- Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8543 ada 3 parselin kuzey ve güneyinde kalan alanın yoldan ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

15- Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5917 ada 1 ve 2 parsellerin kuzeyinde ve doğusunda kalan alanların yoldan ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

16- Mülkiyeti İBB’ye ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi 38 ada 4 Parsel, 38 ada 28 parsel, 45 ada 7 parsel, 45 ada 12 parsel sayısı taşınmazlar ile Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Yeni Mahallesi 1670 ada 3 parselin trampasının görüşülmesi.

17- Belediye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

18- Belediye tarafımdan üretimi yapılan tarım ürünlerinin, çiftçiye ve ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

19- Belediyenin Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğine üye olunması için Tarımsal Hizmetler Müdür Vekili Gökhan BIÇAK'ın görevlendirilmesinin görüşülmesi.

20- Belediye tarafından üretilen arpa tohumlarından Kırıkkale Delice Halitli Köyüne ve Tokat Yeşilyurt Belediyesine hibe olarak verilmesinin görüşülmesi.

