Eylül Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

G Ü N D E M:

1) İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz yol, cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili

İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2) Silivri Gazitepe Mahallesi, 4504 ada 2 parsel irtifak (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3) Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, 1626 ada, 3 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4) Silivri Çanta Balaban Mahallesi, 566 ada 1 parsel ve 372 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Çanta Balaban Mahallesi, 220 ada 47 parsel ve Çanta Sancaktepe Mahallesi 6335 ada 1 parsel sayılı taşınmazların takas/trampa edilmesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5) Silivri Ortaköy Mahallesi, 3775 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1042,60m2'sinin Silivri Belediyesine ait Kavaklı-İstiklal Mahallesi, 51 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile takas/trampa yapılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6) Mülkiyetleri belediyemize ait Silivri Çanta-Balaban Mahallesi 772 ada 2 parsel, Selimpaşa Mahallesi 7015 ada 2 parsel, Ortaköy Mahallesi 4038 ada 1 parsel ve Çeltik Mahallesi 159 ada 12 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7) Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle, 1061 ada 3 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6322 ada 1 parselin takası ile mahsuplaşılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8) Mülkiyeti belediyemize ait Fener Mahallesi 3321 ada 2 parsel ve 3321 ada 3 parsel sayılı taşınmazların üzerinde yapılan Tohum Temizleme Evi (tiryol)’nin kiralanması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9) Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışları ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10) Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Silivri Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili yapılan protokolün iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11) Silivri Yeni Mahalle, 6191 ada, 11 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12) İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının genişletilmesi talepleri ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13) Belediyemiz 2023 yılı ek bütçesinin oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu

raporunun görüşülmesi.

14) Belediyemiz 2023 yılı ücret tarifelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15) Silivri’de faaliyet gösteren 1. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16) İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ortaöğretim ve dengi okullarında eğitim alan ortaöğretim son sınıf öğrencileri arasında MEB tarafından 2023 yılı LGS sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17) İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan lise ve dengi okullarında eğitim alan lise son sınıf öğrencileri arasında ÖSYM tarafından 2023 yılı YKS sonuçlarına göre ilk 10'a giren öğrencilerimizin ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.