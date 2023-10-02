Eylül ayında 2 bin 204 adet Togg teslimatı gerçekleşti

Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirildiğini duyurdu. Teslimatların başladığı Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5 bin 604 adet T10X sahiplerine teslim edildi.

Eylül ayında 2 bin 204 adet Togg teslimatı gerçekleşti
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Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirildiğini duyurdu. Teslimatların başladığı Mayıs ayından bu yana ise toplamda 5 bin 604 adet T10X sahiplerine teslim edildi.

Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirildiğini açıkladı. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece Eylül ayında 2.204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5.604 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.