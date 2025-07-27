Eymir Gölü, yangın sonrası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Ankara’da bulunan Eymir Gölün’deki yangının kontrol altına alınmasının ardından, Ankara Valiliği tarafından girişler 2’nci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü çevresinde dün çıkan orman yangını sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, Valilik kararıyla Eymir Gölü’ne yaya, bisiklet ve araç girişi 2’nci bir duyuruya kadar yasaklandı. Giriş noktalarına ise, "Valilik kararıyla yaya, bisiklet ve araç trafiğine kapalıdır" yazıları asıldı. Gölün kapalı olduğunu bilmeden gezmeye gelen bir vatandaş ise duygu ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine aktardı.

"Bu sıcaklarda, yeşil alanlarımız bu kadar az kalmışken yapılacak hatalar değil"

Eymir Gölü’ne yakın bir alanda oturduğunu ve sık sık hafta sonları buraya geldiklerini belirten Huriye Örten, "Yanması bizi çok üzdü açıkçası. Dün ülkemizin birçok yerinde zaten büyük yangınlar vardı. Onları takip ederken çok üzüldük. Her hafta sonu geldiğim için maalesef birçok insanımızın yerlere çöp attığını, cam şişelerini, teneke kutularını, çöplerini yerlerde bıraktıklarına şahit oluyorum. Kaç kere uyarmama rağmen, adım başı çöp tenekesi olmasına rağmen insanlar çöplerini atmaya tenezzül etmiyor. Güvenlik şeflerimiz ve polisimiz sürekli devreye geziyor. Korunan bir alan olmasına rağmen gelen insanlar sürekli minik tüp, sac gibi şeyler yakarak uyarılmalarına rağmen böyle kontrollü bir alanda bile ateş yakmaya çalışıyorlar. Bunlar gerçekten bu sıcaklarda, yeşil alanlarımız bu kadar az kalmışken yapılacak hatalar değil. Gerçekten artık bir önem alınması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen artık çöplerimizi çöp tenekelerine atalım. Eşyalarını buraya kadar getiriyorlar, bir yerden alıp buraya taşımaya imtina etmiyorlar ama çöpe taşımaya imtina ediyorlar. İki adım atalım, çöpümüzü atalım. Ateş yakmayalım lütfen. Bir yerde de çayımız soğuk olsun, termosumuza koyalım, getirelim. Artık böyle yeşil alanlarımızı koruyalım, çocuklarımıza kalsın istiyorum" dedi.