EYS eğitim görevlisi başvuruları başladı

Balıkesir’de Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) dahilinde gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanlarında açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları başladı.

Balıkesir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde ders ücreti karşılığında il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanlarında gerçekleştirilecek. Başvurular, 1-12 Şubat 2023 tarihleri arasında Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimine şahsen yapılacak.

Alınacak eğitim görevlileri, çeşitli spor branşlarında, blim Teknoloji, Kültür ve Sanat, Yabancı Diller, Değerler, Mesleki Beceriler alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek. Spor alanında başvuru yapacak eğitimciler için Lisans Diploması ve 2. Kademe Antrenörlük Belgesi; Gençlik ve Yurt Hizmetleri alanlarında başvuru yapacak adayların ise Lisans diploması ile Alanında Usta Öğretici Belgesinin olması şartları aranıyor.