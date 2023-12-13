EYSAM'da Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi konuşuldu

EYSAM Konuşmalarında Eyüpsultan’ın tarihi, kültürü, sanatı, ekonomisi, şehircilik serüveni ve mimarisi gibi konuların masaya yatırılıyor. EYSAM Konuşmalarının 2023 yılındaki son konuğu, Kent Müzeciliği alanında çok sayıda çalışmaya imza atan Deniz Koç Çeliker oldu.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM) bir yandan Eyüpsultan’la ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yaparak arşiv oluştururken, bir yandan da düzenlenen sohbet programlarında paylaşılan bilgilerle Eyüpsultan’ın geleceğine ışık tutuyor. Bu kapsamda her ay düzenlenen EYSAM Konuşmalarının 2023 yılındaki son konuğu, Kent Müzeciliği alanında çok sayıda çalışmaya imza atan Deniz Koç Çeliker oldu. Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen programda yaptığı konuşmada Eyüpsultan Türbe Hamamı kuruluş hedefleri ve gelecek planlarından söz eden Çeliker, kentlerin yaşadığı değişimle birlikte bugün artık neden müzelere daha çok ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

“Müzeler tarihin yaşatıldığı ete kemiğe büründüğü yerlerdir”

Kentlerde yaşanan değişimle birlikte artık müzelere daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Çeliker, “İstanbul’da müze ve müze statülü tarihi yerlerin sayısı yaklaşık 70, dünya kentlerinde ise bu sayılar 200’ün üzerinde. Örneğin Paris’te yaklaşık 300 müze var. İstanbul’da yıllık ölçülebilen müze ziyaretçi sayısı yaklaşık 8 - 9 milyon. Geçmiş ile bağ kurmamıza yarayan müzeler, düzenlenmiş, tasarlanmış, konforlu bir mekânda görsel bir tarih yolculuğu yaşamamızı sağlar. Müzeler tarihin yaşatıldığı, canlandığı ve vücuda geldiği, ete kemiğe büründüğü yerler. Müzelerde insanlar tarihi, gündelik yaşam alışkanlıklarını, teknolojiyi ve diğer alanları nasıl kullandığı, bilimde hangi aşamalardan geçildiği, ekonominin nasıl yönetildiği dâhil olmak üzere farklı disiplinlerden kesitleri bir arada görmek ve yorumlayabilmek mümkündür. Nadir parçaları görebildiğimiz gibi, son derece sıradan parçalarla oldukça derinlemesine bir bilgi deposuna da girmiş oluruz” dedi.

“Meydanda türbe hamamı müzesi yapma fikri önemliydi”

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi’nin küratörlüğünü de yapan Deniz Koç Çeliker, “İstanbul için çok önemli bir buluşma ve ziyaret noktası olan Eyüp Sultan Camii merkezinde bir müze yapılması fikri belediyenin en sade hedefi idi. Bu fikir başka bir büyük ve parlak hedefe ihtiyaç duymayacak kadar kıymetli ve önemliydi. Kalıcı olarak hamamın korunması ve Eyüpsultan ziyaretçilerinin Eyüp’ün kısa tarihini izleyerek meydandan ayrılması hedeflendi. Su ve temizlik temaları, İstanbul ve başka şehirler için örnek adımların atılması, Başkan Deniz Köken tarafından önemsenen ve öne çıkarılmasını istediği başlıklardı. Eyüpsultan Türbe Hamamı daha işlevsel olarak kullanılabilir. Yetişkin, genç ve çocuklar için atölye çalışmaları, etkinlikler, geçici sergiler düzenlenebilir. Müzenin işletme bütçesi ve yıllık hedefleri etkinlik ve geçici sergilere göre planlanmalı. Su ve gündelik yaşam, iklim ve çevre, kültürel miras ve koruma gibi temaları üzerinden çalışmalar yapılabilir. Başkan Deniz Köken, Eyüp’ün neler yaptığı, nereye doğru gittiği, nelerin korunduğu, gelecek için başka nelerin eklenebileceği konularının tartışılmasını istiyordu” şeklinde konuştu.