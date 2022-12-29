EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6'lı masayı topa tuttu

EYT düzenlemesi sonrası Tekirdağ’da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen bir vatandaş, "Helal olsun adama, kimsenin yapamadığını yaptı" diyerek Cumhurbaşkanı’ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Vatandaş, aynı zamanda 6’lı masayı da topa tutarak, "Diğerleri toplanıp da daha 6’lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacağını ve şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıklamasıyla, vatandaşlar sabah saatlerinde Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına akın etti. SGK binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırada bekleyen bir vatandaş Cumhurbaşkanı’ndan övgü dolu sözlerle bahsederek 6’lı masayı topa tuttu.

Sırada bekleyen Hilmi Karaşahin, "Helal olsun, Allah uzun ömür versin. Başka da bir şey demiyorum Tayyip’e. Düşünsenize yıllardır kimsenin yapamadığını yaptı adam. O yüzden helal olsun yani. Allah, Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanın da duasını alıyor. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6’lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başka da bir şey demiyorum" diye konuştu.