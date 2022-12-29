EYT Müjdesi sonrası SGK önünde uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından vatandaşlar SGK müdürlüklerine akın etti. Eksik prim günlerini askerlik ve doğum borçlanması ile EYT’yi tamamlamak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT’de yaş şartı olmayacağını açıklamasının ardından vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini duyan herkes, SGK müdürlüklerine akın etti. Prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önüne gelen Bursalılar da, memurların farklı yaklaşımıyla karşılaştı. SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca dahi aşağı inip yoğun kalabalığı biran önce bitirmek için vatandaşlara yardımcı oldu. Kimi başvuru formu dağıtırken, kimi ise vatandaşın sorularına çözüm aradı.

Asker borçlanması için beklediğini belirten vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hak edilmiş ama geç kalınmış haktı. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından büyük bir sevinç yaşadık. İnsanlar İnşallah nankörlük etmez. Bu yasayı başka kimse çıkaramazdı. Dün inan herkes düğün yapmış gibi sevindi. Umarım herkes için hayırlısı olur" dedi.