Eyüp Gözgeç'ten suç duyurusu iddialarına cevap!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hakkında suç duyurusu bulunulduğu iddialarına cevap vererek, “Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır” dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin çıkan haberlerle alakalı yazılı bir açıklama yaptı.

Eyüp Gözgeç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkımda suç duyurusunda bulunulduğu iddiasıyla 16.08.2023 tarihinde yayımlanan haberleri üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır.

Haberlerin içeriğinde kullanılan sözler ile haberin kamuoyuna aktarılış biçimi asıl hedefin ben olmadığımı, temel amacın başka hedefler olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bir kez dahi tarafımı aramayıp, konu hakkında bilgimi dahi almadan ülke çapında yayınlayan iki gazetede yer alan haberde, haberin içeriği ile ilgisiz bir biçimde başkanlığını yaptığım Boks Federasyonu’nun ‘Onur Kurulu Üyelerinin’ isimlerinin geçirilmiş olması, bu müfterinin ve arkasındaki kişilerin asıl amacının başka olduğunu ortaya koymuştur.

Haberlerde adı geçen ve şikayetçi olduğunu iddia eden kişinin, akıl dışı ve delilsiz iddiaları ile ilgili olarak tarafımca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar mahiyetinde suç duyurusunda bulunularak iddiaların titizlikle incelenmesi için soruşturma yapılması talep edilecektir.

Aynı şekilde hakkımda yapılan bir şikayet var ise bu konuda da soruşturma sonuna kadar konu tarafımca titizlikle takip edilerek, soruşturmanın neticesi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Haberlerde adı geçen müfterinin şahsıma yönelik gerçek dışı sözleri nedeniyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağım ve gerçek dışı açıklamaları nedeniyle aleyhinde manevi tazminat davası açacağım. Tüm bu cezai ve hukuki süreçlerin neticesini de ibret olması açısından kamuoyu ile paylaşılacağım. Haberi yapan iki gazeteye de bu neticeleri göndereceğim.

Ayrıca bu iddialar yalnızca beni karalamakla kalmayıp Dünya ve Avrupa şampiyonalarında gece gündüz hiçbir menfaati olmadan çalışan federasyon personellerimize dönük büyük bir iftiradır.

Gerçek dışı isnatlara ilişkin olarak yayın yapan iki gazete hakkında da hukuki yollara başvuracağım ve neticesini kamuoyu ile paylaşacağım.

Bu müfteri ile arkasındaki kişiler ile bu gerçek dışı isnatları yayınlayan yayın organları hak ettikleri tüm cezai ve hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalana kadar tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanıp neticesini kamuoyu ile paylaşacağım.

‘Çamur at izi kalsın. Fakat bizde kalmaz, kayar gider’."