Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılışında bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasının açılışında bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında bugün Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’da başlayacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

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Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.