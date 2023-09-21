Eyüpspor, galibiyet serisini sürdürme peşinde

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında henüz puan kaybı yaşamayan lider Eyüpspor ile ligin son sırasında bulunan Ümraniyespor karşılaşacak. Eyüpspor galibiyet serisini sürdürmek isterken, Ümraniyespor ise ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, yarın saat 20.00’de sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Lige 5 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Teknik Direktör Arda Turan ve öğrencileri, seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Eflatun-sarılılar, 5 maçta topladığı 15 puanın yanı sıra bulduğu toplam 14 golle de dikkat çekti. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalayan Eyüpspor’un bu alandaki en yakın takipçileri 8’er golle Manisa FK ile Çorum FK oldu.

Ümraniyespor ilk galibiyetini arıyor

Bir diğer İstanbul temsilcisi Ümraniyespor ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Çıktığı 5 maçın 2’sinden beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Yalnızca 2 puan toplayabilen Ümraniyespor, ligin son sırasında bulunuyor.

Eyüpspor’un rakibine karşı henüz galibiyeti bulunmuyor

İki İstanbul ekibi arasında bugüne kadar oynanan 4 resmi müsabakada Eyüpspor’un henüz Ümraniyespor karşısında galibiyeti bulunmuyor. Bundan önceki 4 randevuda 2 kez Ümraniyespor galip gelirken, 2 maçtan ise taraflar beraberlikle ayrıldı.

Kutluhan Bilgiç düdük çalacak

Eyüpspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç’in yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Kadir Beyaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Gürcan Hasova olacak.