Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor’un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram’ı kadrosuna kattı.
Eyüpspor, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi. Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Pendikspor’dan tecrübeli hücum oyuncusu Rogerio Thuram renklerine bağladı. Rogerio Thuram’a ’hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.