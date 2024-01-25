Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattı.

Eyüpspor hücum hattını Thuram ile güçlendirdi
Editör
EditörEditör
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor’un Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram’ı kadrosuna kattı.

Eyüpspor, hücum hattını 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Thruram ile güçlendirdi. Eflatun-sarılı kulüp transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Pendikspor’dan tecrübeli hücum oyuncusu Rogerio Thuram renklerine bağladı. Rogerio Thuram’a ’hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.