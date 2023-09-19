Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukları kitap okumaya teşvik edecek ve eğitimlerine büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı, 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukları kitap okumaya teşvik edecek ve eğitimlerine büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açıyor. Çocukların kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapacakları, sevdikleri çocuk kitabı yazarları ile buluşacakları Çocuk Kitapları Fuarı, 22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Katılımcı yazarların imza günleri, seminerler, çocuk etkinlikleri ile festival havasında geçecek olan Çocuk Kitapları Fuarı’na 60 yakın yayınevi katılırken, 40’tan fazla yazar imza günleri ve söyleşilerle çocuklarla buluşacak.

Hafta sonları etkinlikler ve seminerler düzenlenecek

Hafta sonları düzenlenecek olan Masal Atölyesi, Suat Veral’le Hacivat - Karagöz, Jenny Molendyk Divleli Hep Birlikte Kitabını Anlatıyor, Oğuz Saygın’la Oyunlarla Dikkat Geliştirme ve Sıra dışı Düşünme, palyaço ile yüz boyama etkinlikleri ile çocuklar 10 gün boyunca aileleriyle birlikte hem eğlenecek hem de kaliteli zaman geçirecek.

Festivalde ayrıca hafta sonları 15.00 - 17.00 saatleri arasında Saliha Erdim, Beyhan Budak, Kemal Sayar ve Şermin Yaşar’ın da katılımlarıyla seminerler düzenlenecek.

Çocuklar, Okullarından alınıp fuar alanına götürülecek

Eyüpsultan Belediyesi tarafından okullarından alınacak olan öğrenciler 22 - 29 Eylül tarihleri arasında 10.00 - 11.00 - 13.00 ve 14.00 saatlerinde 250 kişilik gruplar halinde fuar alanına götürülecek.

Kitap çeki hediye edilecek

Fuar süresince ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen bütün çocuklara ise 50 TL değerinde kitap çeki hediye edilecek.

Fuar, kapılarını 22 Eylül cuma günü açıyor

22 Eylül Cuma günü saat 14.00’te ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımlarıyla kapılarını açacak olan 3. Çocuk Kitapları Fuarı, 10 gün boyunca 09.00 - 20.00 saatleri arasında kitapseverler tarafından gezilebilecek.