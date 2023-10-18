Eyüpsultan 4. İstihdam Fuarı açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kariyer ve İstihdam Fuarı açıldı. Fuarda 28 firma, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması için 4. Kariyer ve İstihdam Fuarı düzenlendi. Osmanlı Parkı Nikah Salonu içerisinde düzenlenen fuarda öncü firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya geldi. 28 firmanın stant açtığı fuarda firmalar, iş arayan vatandaşlarla görüşme yaptı. Fuara katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, fuara katılan firmaların stantlarını tek tek gezerek iş arayan firmalardan bilgi aldı. 2019 nisan ayındaki ilk fuardan bu yana ise toplam 6 bin 500 kişi Eyüpsultan İstihdam Merkezi tarafından iş sahibi edildi.

İlk fuardan itibaren 6 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ve bu fuardan sonra 7 bin barajını aşacaklarını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Evet aslında biz dış manzarayı çekince konu hakkında zaten görüşlerimiz net bir şekilde ortaya çıkıyor. Arz ve talep meselesini bir araya getiriyoruz. İş arayanlarla, eleman arayanları bir araya getirip burada buluşturup böyle bir ortam oluşturduk. Bu dördüncüsünü yapıyoruz. Tecrübe edindikçe firmaların da sayısı arttı. Yaklaşık 30’a yakın firma bugün burada, bankası da var. Tır şoförü arayan, tır şoförü eğitimi yapacak olan lojistik firmaları bile var burada bugün o yüzden hepsini bir araya getirdiğimiz bir mekanizma. İnşallah bugün, eğer çağrılarımız ilgili ulaştıysa iş arayanlara ulaştıysa ki yoğun bir çağrı yaptık son 15 günde. Basının aracılığıyla. Bugün 500-600 kişiyi işe yerleştirmeyi düşünüyoruz bugün burada. Onun şu anda biz 6 bin 500’ü bulduk. Bugün eğer dediğimiz olursa 7 bin olacağız. İnşallah devam. Daha da iyi neticeler alacağız. Biz 5 bini yakaladık şu anda" dedi.