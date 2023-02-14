Eyüpsultan'a gelen depremzedelere giysi desteği

Eyüpsultan Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından bölgedeki yaraları sarmak için başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Deprem bölgesine bugüne kadar depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 33 yardım tırı gönderen Eyüpsultan Belediyesi, şimdi de deprem bölgesinden Eyüpsultan’a gelerek burada ikamet eden yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kalan ailelere destek oluyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteği sağlamak üzere White Hill Alışveriş Merkezi’nde hizmet veren Şefkateli Mağazası, muhtarlıklar, Özel Kalem Müdürlüğü ve meclis üyeleri tarafından tespit edilen depremzede ailelere giyim, gıda ve çocuk bezi yardımında bulunuyor.

Şimdiye kadar Eyüpsultan’da yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kalan 78 ailenin 468 ferdini giydirdiklerini ve gıda desteğinde bulunduklarını ifade eden Şefkateli Mağazası yetkilileri, “Depremin yaşandığı 10 ilden de aileler geliyor ama Malatya, Adıyaman ve Hatay’dan gelen aile sayısı daha fazla. Çoğu eşlerini bırakarak çocuklarıyla birlikte gelen kadınlardan oluşuyor. Burada kıyafet ve gıdanın yanı sıra çocuk bezi desteği de veriyoruz” dedi.