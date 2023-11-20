Eyüpsultan'a ilk belediye başkanı Eyüp Uçak'ın adıyla yeni park

Rami’de yapımı tamamlanan parka, Eyüpsultan Belediyesi’nin ilk Belediye Başkanı Eyüp Uçak’ın ismi verildi. Açılışı için düzenlenen törende Başkan Deniz Köken, “Vefa sadece İstanbul’da bir semt adı değil. İnsanın yaşamı boyunca hep olması gereken bir unsurdur. 40 yıl sonra 40 yıl önceki Belediye Başkanı ile beraber bir park açıyoruz” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi’nde 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevi yapan Eyüp Uçak’ın adının verildiği parkın açılışı için düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte eski Belediye Başkanı Eyüp Uçak, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Vefa sadece istanbul’da bir semt adı değil”

Törende kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “1984 - 2024, tam 40 yıl olmuş. 2024 yılında, aynı zamanda Eyüpsultan’ın ilçe oluşunun 40. yılı oluyor. Vefa sadece İstanbul’da bir semt adı değil. İnsanın yaşamı boyunca hep olması gereken bir unsurdur. Böyle gördük, öyle de devam ettirmeye gayret ediyoruz. 40 yıl sonra 40 yıl önceki Belediye Başkanı ile beraber bir park açıyoruz. Bu güzel bir şey, 40 yıl sonra güzel bir buluşma oldu burası. O yüzden mutluyum” diye konuştu.

“4 buçuk yılda 90 projeyi hayata geçirmişiz”

Dört buçuk yılda 90 tane projenin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Köken, “Bu esnada sizden aldığımız destekle Bosna’dan, Üsküp’ten, Kars’a kadar 48 tane de irili ufaklı bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bölgemizde 26 tane de okulun inşaatı var. Bu şehir kendiliğinden oluşmadı. Herkesin bir emeği var. Emeği olanları hep beraber sırayla hatırlayacağız. Hatırladıkça şehrin tarihi ortaya çıkacak. Şehrin tarihi ortaya çıksın ki insanlar geçmişten geleceğe bir şeyleri taşıdığını bilsinler. Hayat devam ediyor, biz de işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz hayır yapanları hep güzelliklerle yâd edeceğiz. Büyüklerimiz bize bıraktı, biz de bizden sonrakilere bırakacağız” dedi.

“Belediye başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum”

Eski Belediye Başkanı Eyüp Uçak ise törende yaptığı konuşmada, 1984 yılında Eyüpsultan’ın ilk defa müstakil bir belediyeye kavuştuğunu, onun da ilk belediye başkanının kendisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Zaman geçti bu güne geldik. Sayın Başkan Deniz Köken burada yaptığı parka benim ismimi vermiş. Saygıdeğer Belediye Başkanımızın bu parka isim vermek için beni uygun görmesi benim için mutluluk verici, gurur verici. Bu nedenle Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin.” Konuşmaların ardından sahnede kurdele kesimi yapılarak parkın açılışı gerçekleştirildi.