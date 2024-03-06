Eyüpsultan'a tanzim satış mağazası geliyor

Vatandaşların istekleri ve talepleri doğrultusunda, sosyal belediyecilik anlayışı ile çözümler üreten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alibeyköy bölgesinde açılacak olan Tanzim Satış Mağazası ile üreticiden alınacak olan ürünler doğrudan tüketiciyle buluşacak.

Başkan Deniz Köken’in yeni dönem projeleri arasında yer alan Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Mağazası ile Eyüpsultanlılar kaliteli, hesaplı ve güvenilir her türlü gıda ürününü kolaylıkla temin edebilecek. Alibeyköy bölgesinde açılacak olan Tanzim Satış Mağazası ile üreticiden alınacak olan ürünler doğrudan tüketiciyle buluşacak. Böylece hem üreten çiftçilerimiz kazanacak hem de Eyüpsultanlılar kaliteli, sağlıklı ve ekonomik sebze ve meyveleri temin edebilecek.

Üreticiden tüketiciye doğrudan satış

Eyüpsultan Belediyesi’nin Odayeri’ndeki seralarında üretilen ürünlerin de Tanzim Satış Mağazasında yer alacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, “Bizim yedi köyümüz var. Bu köylerimizde vatandaşlarımız tarafından üretilen ürünleri ve sayısını arttıracağımız seralarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri Tanzim Satış Mağazamızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ayrıca Anadolu Coğrafyasının farklı yörelerinden, nakliyesini biz üstlenmek suretiyle getireceğimiz ürünler de mağazamızın raflarındaki yerini alacak. Herkes rahat hizmet alabilsin diye lokasyon olarak en uygun yer olan Alibeyköy bölgesini seçtik. Vatandaşlarımız mağazamıza sahip çıkarlarsa daha da büyütebiliriz” dedi.