Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken'den öğretmenlere sürpriz kutlama

Eyüpsultan Belediyesi, Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle çocukları ve gençleri yarınlara yetiştiren öğretmenlerin gününü kutladı. Bu kapsamda Başkan Deniz Köken ve belediye yöneticileri okullara sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek öğretmenlere hediyeler verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Birim Müdürleri, ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek öğretmenlere hediyeler verdi. Başkan Deniz Köken Topçular İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğretmenleri ayrı ayrı tebrik etti ve Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenler ise bu özel günde kendilerini unutmayarak yanlarında olan başta Başkan Deniz Köken olmak üzere tüm Eyüpsultan Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi’nde görevli eğitmenler ve Eyüpsultan’da MEB’e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde iki ayrı yemek düzenlendi.

Başkan Deniz Köken her iki programda da, yaptıkları kutsal görev dolayısıyla öğretmenleri tebrik ederek her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarına dikkat çekti.