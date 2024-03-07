Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den 10 mahalleye otopark müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni dönemde 10 mahallede otopark yapılacağının müjdesini verdi. Otoparklarda 5 bin araç kapasitesi olacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, “İlçedeki önemli sorunlar arasında otopark meselesi bulunuyor. Otopark projemizi hızlıca hayata geçireceğiz” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in açıkladığı yeni dönem projelerinin içerisinde otoparklar da yer alıyor. Başkan Deniz Köken, ilçede otopark sorununun çözümü için Kemerburgaz Otoparkı, Yeşilpınar Otoparkı, Düğmeciler Otoparkı, Çırçır Otoparkı, İslambey Otoparkı, Göktürk Otoparkı, Alibeyköy Otoparkı, Rami Otoparkı, Defterdar Otoparkı ve Güzeltepe Otoparkı’nın yapılacağını belirtti. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Deniz Köken, “Otopark meselesi bütün anketlerimizde sorun olarak ilk beşte yer alıyor. Biz de çözüme katkı sunmak amacıyla 10 mahallede yaklaşık 5 bin araçlık otopark projelerini hazırladık” dedi.