Eyüpsultan Belediyesi Çobançeşme Çocuk Köyü'nü hizmete açtı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in çocuklar için hayata geçirdiği ‘Çocuk Köyü Projesi’ hizmete açıldı. Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülerin oluştuğu çocuk köyü havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in çocuklar için hayata geçirdiği ‘Çocuk Köyü Projesi’ Çobançeşme Güzeltepe Mahallesi’nde hizmete açıldı. Çocukların keyifli vakit geçirmesi için planlanan proje, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleşen açılış programında Köken, programa katılan çocuklarla birlikte eğlendi. Çocukların keyifli vakit geçirebileceği toplamda 24 bin 276 metrekare büyüklükteki yeşil alanda bulunan proje üzerinde oluşturulan Çocuk Köyü içerisinde, mini tren, atlı karınca, macera parkuru, eğlence donatıları, uçak ve sevilen çizgi film karakterleri yer alıyor. Program çerçevesinde sahne etkinliklerinin yanı sıra vatandaşlara dondurma, kağıt helva, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları oldu. Çocuk Köyü Projesi’nde hem Eyüpsultanlı çocukların hem de İstanbul’daki tüm çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri, hayal güçlerini geliştirici etkinliklere katılabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve böylece mutlu olabilecekleri bir ‘Eğitlence’ alanı hizmete alınacak. Renkli görüntülerin oluştuğu ’Çobançeşme Çocuk Köyü’ havadan görüntülendi.

Açılış töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Çobançeşme Çocuk Köyünün yanı sıra yakın zamanda Eyüpsultan, Nişanca’da büyük bir İstanbul’u izleyebileceğimiz seyir teras oluşturuyoruz. Bu projeyi de inşallah 29 Ekim’e yetiştirdiğimizde Eyüpsultan’ın bir bu ucunda bir de başında iki tane büyük yaşam alanı oluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.