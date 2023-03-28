Eyüpsultan Belediyesi deprem bölgesinde gönül sofraları kuruyor

On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın bir başka güzel geçtiği Eyüpsultan’da, Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlayıp iftar sofraları kurarken deprem bölgesindeki vatandaşları da unutmadı.

Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan’da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde her gün bir köyde iftar sofraları kurulup, programlar düzenleniyor. İftar programlarında çocuklar Hacivat - Karagöz, illüzyon show, palyaço gösterileriyle eğlenceli dakikalar geçirip Ramazan Ayı’nın güzelliklerini tadıyor.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Ezan-ı Muhammediye ile birlikte yüzlerce kişi aynı anda oruçlarını açıp oturulan gönül sofralarında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayı süresince Eyüpsultan Belediyesi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan 28 köyde ve Kahramanmaraş ile Malatya’da da iftar programları düzenleyecek.