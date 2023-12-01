Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Fuarı'nda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen fuara Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi de katıldı.

Dünya’nın 6. Büyük fuarı olma özelliğine sahip olan, bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023’e Eyüpsultan Belediyesi de Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’yle katıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuardaki yerini alan Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin standında merkezde eğitim alan özel öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi. Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için çalışmalar yapan Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, seramik, makrome, dikiş, iş-uğraş, Afrika örgüsü, bahçıvanlık gibi farklı atölyelerde eğitim alan özel öğrencilerin ürettiği eserler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Özel öğrencilerin ürettiği eserlere büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde atölye çalışmaları ile engelli öğrencilerin el becerileri geliştirilip, mesleki eğitimlerle hayata tutunmaları sağlanırken, eğitimlerin dışında düzenlenen geziler ve workshoplarla da sosyal hayata adapte olmaları sağlanıyor. Engelli vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.