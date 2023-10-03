Eyüpsultan Belediyesi'nden öğrenci evlerine destek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki genç, yaşlı, engelli her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan’da öğrenci evinde yaşayan üniversiteli gençler için de bir destek paketi hazırladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki genç, yaşlı, engelli her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan’da öğrenci evinde yaşayan üniversiteli gençler için de bir destek paketi hazırladı. Şampuandan kaşar peynirine, çaydan yumurtaya, helvadan reçele kadar birçok üründen oluşan destek paketi her ay üniversite öğrencilerinin evlerine kadar ulaştırılacak. Bir kere başvuruda bulunmanın yeterli olacağı Öğrenci Evi Destek Paketi’den yararlanabilmek için 25 yaşından küçük ve Eyüpsultan sınırları içerisinde öğrenci evinde yaşıyor olunması gerekiyor.

Başvuruda bulunmak için son tarih 15 ekim

Destek paketleri bir kişilik olduğu için her öğrencinin kendisinin başvurması gerekiyor. Son başvuru tarihinin 15 Ekim Pazar olduğu destek paketleri, 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren de gençlere ulaştırılmaya başlanacak. Öğrenci Evi Destek Paketi’nden yararlanmak için Eyüpsultanlı mobil uygulamasını indirip başvuru yapılması gerekiyor.