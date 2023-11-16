Eyüpsultan Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki genç, yaşlı, engelli her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, üniversiteli gençleri de unutmuyor. Eyüpsultan’da yaşayan üniversite öğrencilerini “Öğrenci Evi Desteği” projesiyle gıda destek paketleriyle buluşturuyor.

Eyüpsultan’da yaşayan üniversiteli öğrenciler için “Öğrenci Evi Desteği” başlatan Eyüpsultan Belediyesi, şampuandan kaşar peynirine, çaydan kahveye, helvadan reçele kadar birçok üründen oluşan gıda destek paketlerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Paketler iki ayda bir ücretsiz dağıtılıyor

İki ayda bir düzenli olarak gıda destek paketleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin evlerine kadar götürülerek ücretsiz bir şekilde teslim ediliyor.

Öğrenciler verilen destekten çok memnun

Destek paketlerini teslim alan ve uygulamadan çok memnun kaldığını söyleyen Türk Alman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Toker, Eyüpsultanlı uygulamasından başvuru yaptıktan sonra kendilerine hemen geri dönüş yapıldığını belirterek “Uygulamayı indirip gerekli bilgileri girdikten sonra sağ olsun yetkililer tarafımıza ulaşarak başvurumuzun onaylandığıyla ilgili bilgi verdiler. Bugün de destek paketlerini teslim ettiler. Güzel bir uygulama, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başkanımız Deniz Köken’e de sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Uygulamanın birçok özelliğinden faydalandık, bunlardan birisi de öğrencilere abonman verilmesi. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

‘Öğrencileri ekonomik olarak rahatlatıyor’

İstanbul Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mert Gündüz, verilen destekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Zaman zaman öğrencilerin gündelik yaşamda erzak ile ilgili problemleri olabiliyor. Bu destek öğrencileri ekonomik anlamda rahatlatıyor. Eyüpsultan Belediyesi’ne, başkanımız Deniz Köken’e bu düşünceli davranışından ve sosyal belediyecilik anlayışından dolayı teşekkür ediyorum.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2’inci sınıf öğrencisi Erdal Ege Parpar, destekle ilgili şunları söyledi: “Desteği Eyüpsultanlı uygulamasında gördük ve başvurumuzu oluşturduk. Bu desteğin gerçekten güncel ekonomik şartlarda çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bizi de özellikle vizelerimizin olduğu bir dönemde çok rahatlattı. Destekleri için Başkan Deniz Köken’e teşekkür ediyoruz.”

Yararlanmak için bir kere başvurmak yeterli

Öğrenci Evi Destek Paketi’nden yararlanabilmek için 25 yaşından küçük ve Eyüpsultan sınırları içerisinde öğrenci evinde yaşıyor olunması gerekiyor. Öte yandan, bir kere başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

Başvurular ’Eyüpsultanlı’ Mobil Uygulamasından Yapılıyor

Destek paketleri bir kişilik olduğu için her öğrencinin bireysel olarak Eyüpsultanlı mobil uygulamasını indirip başvuru yapması gerekiyor.