Eyüpsultan Belediyesi yüzyıllık eserleri müzayedede kitapseverlerle buluşturdu

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği nadide kitapları kitapseverlerle buluşturan, müzayedeler devam ediyor. Son olarak Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 700 adet eserin yer aldığı bir müzayede düzenlendi.

Kitapseverlerin bir araya geldiği, Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Münadi Seyfettin Ünlü ’nün yönetiminde gerçekleşen müzayedede, yaklaşık 700 adet, baskısı kalmamış, birbirinden değerli ve nadide eser yer aldı.

200 - 250 Yıllık farklı türden eser meraklıları ile buluştu

Müzayedede, basıldığı dönemde yazarları tarafından imzalanan kitapların dışında dergiler, Osmanlıca metinler, 200 - 250 yıllık farklı dilde ve türde eser meraklılarıyla buluştu. Kitapseverlerin birbiri ardına teklif verdiği müzayedede katılımcılara çay simit ikramı yapılıyor. Müzayedeler, Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde her ayın son cumartesi günü saat 14.00’te düzenlenmesi planlanıyor.