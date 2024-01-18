Eyüpsultan'da 2 kişiye böyle çarptı, motosikletini bırakarak kaçtı

Eyüpsultan’da bir motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen yaya ile bisikletliye çarptıktan sonra aracını bırakarak kaçtı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücünün karıştığı kazalar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Hazreti Halid Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan’dan Gaziosmanpaşa yönüne doğru hızla giden motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Dengesini kaybeden sürücü, yolun kenarından giden bisikletliye ardından bariyere çarparak durabildi. Demir bariyerin altından kalkan motosikletli aracını bırakarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kazada yaya ve bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ardından yol kenarındaki bisiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.

Olay anını anlatan esnaf Erhan Elmasoğlu, "Bir anda bir gürültü koptu. Motorlu kişi, 2 kişiye çarptı. Çarptıktan sonra demirin altından kalkarak cami yoluna doğru kaçmaya başladı. Biri başını taşa vurdu. Yere sabit olarak yatırdılar. Ambulansı beklediler. İleride bir kıza çarpmış önceden yerdeydi. Başını çarptığı için tehlikeli iç kanama geçirebilir. Hemen polisler geldi. Şu anda kaçan şüpheliyi arıyorlar" dedi.