Eyüpsultan'da 4.'sü düzenlenen Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması'na başvurular başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için “Okumak Güzeldir” sloganı ile her yıl geleneksel olarak yapılan bu yıl 4.’sü düzenlenen "Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması”na başvurular başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından “Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması”nın bu yıl 4’cüsü düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 26 Mayıs Cuma günü saat 17:00 olacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, https://yarisma.eyupsultan.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru/üyelik formunu doldurmaları gerekiyor. Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma, online olarak 27 Mayıs Cumartesi günü 21:00 - 21:50 saatleri arasında yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Şule Yüksel Şenler’in “Huzur Sokağı”, Bahaeddin Özkişi’nin “Köse Kadı”, Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Fahim Bey ve Biz”, Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” ve Kemal Tahir’in “Kurt Kanunu” isimli 5 kitabı kendileri temin ederek okuyacak. Bu beş önemli eseri de okuyan katılımcılara online olarak yapılacak yarışmada her kitap için 10 çoktan seçmeli seçenekli toplam 50 soru sorulacak. Sınav süresi 50 dakika olan yarışmada katılımcılar interneti olan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan sisteme giriş yaparak katılabilecekler.

Doğru cevaplar dikkate alınarak sıralamanın oluşturulacağı kitap okumaya yarışmasında eşitlik olması durumunda, en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan kişiler göz önünde bulundurulacak. Süre eşitliği durumunda ise en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında 2.bir sınav daha yapılacak. Online yapılan yarışmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama oluşturulacak. Sınavın cevap anahtarı internet sitesi üzerinden, 29 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Sınav sonuçları 8 Haziran 2023 Perşembe günü www.eyupsultan.bel.tr adresinden duyurulacak. Ancak ikinci bir sınava ihtiyaç duyulması halinde sınav sonuçları düzenleme kurulunun belirlediği bir tarihte ilan edilecek.

Kaybedeni olmayan yarışmanın ödülleri

Yarışmada dereceye girenleri muhteşem ödüller bekliyor. Birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL, Eyüpsultan birincisine 15 bin TL, ilk 20’ye çift kişilik 2 gece 3 gün Kapadokya gezisi, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kişiye ise 200 TL kitap çeki verilecek.

Ödüllerin takdimi

Ödül töreninin tarihi ve yeri Haziran ayı içerisinde duyurulacak. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacıların ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini ise kendilerinin yapması gerekiyor.