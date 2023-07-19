Eyüpsultan'da 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Eyüpsultan TEM otoyolu Akşemseddin mevkiinde biri askeri personel minibüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan TEM otoyolu Akşemseddin mevkiinde saat 16.15 sıralarında biri askeri personel aracı olmak üzere 5 araç zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.