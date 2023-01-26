Eyüpsultan'da 50 bin lira değerinde çay hırsızlığı kamerada

Eyüpsultan’da bir işyerinden farklı markalarda ve ebatlarda 50 bin lira değerindeki 104 koli çayı çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin tarafından kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak’ta Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’ndeki bir işyerinden 50 bin lira değerinde 104 koli çayın çalınması üzerine çalışma başlattı. İşyeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin işyeri kepenklerini kırıp çay paketlerini minibüse yükledikten sonra kaçarak uzaklaştığını tespit etti.

Şüpheliler çayı satmak isterken yakalandı

Yürütülen çalışmalarda şüpheliler, çaldıkları çay paketlerini Gaziosmanpaşa’da satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Yakalanan B.A. ve D.M. ile olaya karıştığı iddia edilen B.A.’nın kardeşi V.A. da gözaltına alındı. D.M., B.A. ve V.A. isimli şüpheliler sevk edildikleri makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetle işyerine gelen hırsızlardan birinin depoya girdiği ve çay paketlerini dışarıya çıkardığı görülüyor.