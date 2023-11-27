Eyüpsultan'da 6 bin öğrenciye kapsamlı sağlık taraması

Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 6 bin 1’inci sınıf öğrencisini kapsamlı sağlık taramasından geçirecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim ve sağlıkta birçok projeye imza atan Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle kapsamlı sağlık tarama programı başlattı. İlçedeki tüm ilköğretim 1’inci sınıf öğrencilerini kapsayan programla 6 bin çocuk sağlık taramasından geçirilecek. Eyüpsultan Belediyesi’nin alanında uzman diyetisyenleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün uzman doktorları tarafından öğrencilere görme, ağız ve diş sağlığı taraması, vücut, yağ, kas analizi ve boy kilo ölçümüyle psiko - sosyal gelişim değerlendirmesi yapılacak.

Riskli bulunan çocuklara bilgilendirme yapılacak

Sağlık taramasının ardından riskli bulunan çocuklara randevu ve bilgilendirme, veli ve öğretmenlere yönelik sağlık konulu eğitim ve farkındalık çalışması da gerçekleştirilecek.

Başkan Deniz Köken sağlık taramalarına katıldı

Bu çerçevede obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak yapılan kapsamlı sağlık taramasının ilki Şair Nabi İlkokulu’nda yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sağlık taramasına katılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Köken, öğrencilere beslenme kutusu dağıttı.