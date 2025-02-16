Eyüpsultan'da alev alan araçta patlamalar peş peşe geldi

Eyüpsultan’da bir anda yanmaya başlayan araç, mahalleliyi korkuttu. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı araç kullanılamaz hale gelirken, yanan aracın direksiyonunu çeviren vatandaş, facianın önüne geçti.

Yangın 00.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebeple bir anda yanmaya başlayan araç, patlamalarla beraber yokuştan aşağı kaymaya başladı. Ahmet Yurdacan isimli vatandaş, yanarak aşağı kayan aracın direksiyonunu çevirerek elektrik direğine vurup durmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi polis ekipleri tarafından ifade vermek üzere karakola davet edildi.

"Patlaya patlaya aşağı iniyordu ellerim kan içinde kaldı"

Yanan aracın direksiyonunu çevirerek başka araçlara çarpmasını engelleyen Ahmet Yurdacan yangına ilgili, "Araç burada yanmaya başlamış. Karşı evdeki bir amca, balkonda otururken arabanın yandığını görmüş. Patlamaların da olduğunu görünce eşim bizim arabanın yandığını sanıp bana haber verdi. Yanan arabanın kaydığını görünce elimi içeri sokup direksiyonu çevirdim ve direğe çarptırdım. Ellerim kan içinde kaldı. Arabanın patlaya patlaya aşağı indiğini söylediler. Direğe arabayı çarptıktan sonra kendi arabama koştum ve aşağı aldım olay bu" diye konuştu.

Aracın söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.