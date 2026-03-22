Eyüpsultan'da bir araç bariyerlere girdi: 3 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da bir otomobil seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere girdi. Gerçekleşen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kaza, saat 05:00 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Çevre Yolu’nda meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple, 34 KBU 348 plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Otomobil içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı 3 kişi, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

