Eyüpsultan'da bulunan 'Anne Üniversitesi' ilk mezunlarını verdi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Haliç Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği Anne Üniversitesi Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Haliç Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği Anne Üniversitesi Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi. Üniversite deneyimi yaşamamış olan anneler için özel olarak tasarlanan Anne Üniversitesi’nde 207 kadın eğitim aldı. Anne Üniversitesi Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan kadınlar, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende cübbelerini giyip, kep attı. Haliç Üniversitesi Alibeyköy Kampüsü’nde bir ay boyunca farklı fakültelerin akademisyenlerinden eğitimler alan, kampüs hayatını deneyimleme şansı bulan annelere mezuniyet belgelerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı İrfan Papila verdi. Anneleri bu özel günde eşleri ve çocukları da yalnız bırakmadı. Program sonunda kadınların mutluluklarına ortak olan aileleri, hep birlikte mezuniyet hatırası fotoğrafı çektirdi.

“Bu benim çok önem verdiğim bir proje”

Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmaya “Gözü şafak ağzı bahar, gülüşünde güller açar, yediden yetmişe kadar kadın her yaşta güzeldir” dizeleriyle başlayan Başkan Deniz Köken, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Bu benim önem verdiğim bir projeydi. Öğrencilerimiz hiç aksatmadan tüm derslere katılmışlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir azim ve inanç meselesidir. İşlerini yaptılar, evde yemeklerini yaptılar, çocuklarını okulla bıraktılar, bir anda üç beş tane işi kafasında oluşturup, bir de bu eğitim programını tamamladılar. İnşallah ileriki süreçte Haliç Üniversitesi’yle nelerimiz eksik, hangi dersleri eklemeliyiz, bunları görüşüp üstüne ilaveler yaparak programı daha da geliştiririz. Bir de babalar için bir eğitim programı düzenleyelim” dedi.