- Haberler
- Asayiş
- Eyüpsultan'da bulunan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan'da bulunan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan'da bulunan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan’da bulunan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.