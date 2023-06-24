Eyüpsultan'da çatıdan aşağı düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da 25 metre yükseklikteki binanın çatısını onarırken aşağı düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mustafa A.H. 4 katlı bir binanın çatısında tente çalışması yaparken yorularak dinlenmek için çatı duvarına oturdu. İşçi bu esnada dengesini kaybedip 25 metre yükseklikten park halindeki 34 FPU 966 plakalı aracın üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çatıdan düşen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen savcının yaptığı incelemeler sonrası işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.