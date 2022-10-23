Eyüpsultan'da çıkan yangında iki gecekondu kül oldu

İstanbul Eyüpsultan’da bir gecekonduda çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekondu kül olarak kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, sabah saatlerinde Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Leylak Sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, gecekonduda tek başına yaşayan bir kişinin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden şahıs, komşularına seslenerek yardım istedi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada yangın yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı. Yangının kendi gecekondularına sıçradığını gören ev halkı kendini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu iki gecekondudaki yangın söndürüldü. Gece kondular küle dönerken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

“Allah rızası için bize yardım etsinler”

Gecekondusu yanan Ali Kızıltaş, “Bu sabah imdat diye bağırdı. Çıktım, baktım çatıdan alev çıkıyor. Kendi de evi çöple doldurmuş. Yaz - kış soba yakıyordu. Sokaktan çöp doldurup getiriyordu. Biz defalarca belediyeye başvurduk bu adam böyle yapıyor diye bizi rahatsız ediyor diye. Kimse ilgilenmedi alın size sonuç. Ölü yok eşyalarımız yandı. Belediye başkanlarımıza sesleniyorum dışarda kaldık. Allah rızası için bize yardım etsinler” dedi.

İki gecekondunun yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.