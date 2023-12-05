Eyüpsultan'da Cumhuriyetin 100. yılına özel yeni sergi
Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstanbul'a kazandırılan Galeri EYÜPSULTAN, Cumhuriyetin 100. yılını yeni sergisiyle kutlayacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstanbul’a kazandırılan Galeri EYÜPSULTAN, Cumhuriyetin 100. yılını yeni sergisiyle kutlayacak.
Kısa sürede sanat dünyasının gözde galerisine dönüşen Galeri EYÜPSULTAN’ın Cumhuriyetin 100. Yılı için düzenlediği ’100 Sanatçı 100’ eser sergisinin açılışı, 9 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Açılışa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda davetli katılacak. ’100 Sanatçı 100 Eser’ sergisinin açılışında sergide eserleri yer alan onlarca sanatçı da Cumhuriyet coşkusu için bir araya gelecek. Çağdaş Türk resminin öncü isimlerinin yanı sıra geleneksel sanatların özgün formlarından mini seçkiler de sunan ’100 Sanatçı 100 Eser’ sergisi büyük ilgi çekecek.