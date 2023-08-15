Eyüpsultan'da Düğmeciler Camii ve Haziresi'ni restore ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi, Dökmeciler Mescidi olarak da bilinen Düğmeciler Camii ve Haziresi’nde restorasyon yapmak üzere projelendirme çalışmalarına başladı.

Eyüpsultan’da Dökmecizade Kazasker Mehmet Bakır Efendi tarafından 1550 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan, çeşitli zamanlarda onarım gören cami ve haziresi restore edilerek özgün hale getirilecek. Eyüpsultan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından restorasyon için projelendirme çalışmalarına başlanırken caminin haziresinde bulunan mezar taşları da onarılarak kayıt altına alınacak.