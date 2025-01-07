Eyüpsultan'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürülen Ayşe Çelik, Sultangazi’deki bir camide düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan’da dün boşanma aşamasında olduğu eşi Engin Çelik tarafından öldürülen Ayşe Çelik için Sultangazi’deki Yunus Emre Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene talihsiz kadının ablası, ağabeyi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ayşe Çelik’in tabutu kadınlar tarafından taşınarak musalla taşına konuldu. Cenaze töreni sırasında bazı kadınların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Çelik’in tabutuna çiçekler bırakıldı, ardından dualar edildi. Daha sonra cenaze namazına geçildi. Kadınlardan biri, "Kocanla otur dediğin zaman öldürdün sen bu kızı" diyerek ağabeye tepki gösterdi. Tartışmanın daha fazla büyümesi çevredekiler tarafından engellendi. Çelik’in cenazesi toprağa verilmek üzere Şanlıurfa’ya gönderildi.