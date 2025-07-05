Eyüpsultan'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Eyüpsultan'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Eyüpsultan'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Eyüpsultan’da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Hasdal Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BVB 091 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybeden 27 yaşındaki Yasin Atakul, önünde seyreden 34 EJV 325 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin Atakul’un hayatını kaybettiğini tespit ederken Atakul’un arkasındaki yolcu Zeynep H. (29) ağır yaralandı. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, Atakul’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların alandan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.