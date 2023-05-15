Eyüpsultan'da feci kaza: Tankerin çarptığı otomobil kullanılamaz hale geldi

Eyüpsultan İstanbul Havalimanı-Göktürk yolunda bir tanker, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü başından yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Havalimanı-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda Abdullah Yılmaz (52) idaresindeki 34 GP 6306 plakalı otomobilde arıza meydana geldi. Yol üzerinde hareketsiz kalan otomobilin sürücüsü araçtan indi. Ancak reflektör ve benzeri gereç koymayan sürücü, aracını çekmek için başka bir sürücüden yardım istedi. O esnada Selahattin Yağcı yönetimindeki 34 FVS 817 plakalı tanker, otomobile arkadan çarptı.

Arızalanan araca tanker çarptı

Kaza sonucu otomobilin içerisindeki Yılmaz, çarpmanın etkisiyle başını direksiyona çarparak yaralandı. Tanker sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili çevredeki vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

“Duramayınca vurmak zorunda kaldım. Önünde hiçbir engel yoktu”

Kazayla ilgili konuşan tanker sürücüsü Selahattin Yağlı, “Minibüs önümde aniden kaçtığı için onu göremedim. Göremediğim için önünde bir araç daha vardı. Şerit bağlayıp onu çekeceklermiş. Sahibi öyle söyledi. Ondan sonra duramayınca vurmak zorunda kaldım. Önünde hiçbir engel yoktu. Yaralı yok, şoför kafasını direksiyona vurdu. Ancak kırık falan yok. Hemen yanına gelip geçmiş olsun diledim. Adam yeni arıza yaptığı için hiçbir levha falan koymamış. O yüzden şeridin ortasında kalmış. Arkadaşıyla kenara çekeceklerdi ya da götüreceklerdi. Zaten levha olsa kırılmış olurdu” dedi.

Otomobil pert oldu

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaldırılarak emniyete otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle karayolunda ise uzun araç kuyruğu oluştu